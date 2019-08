Mobilisation à Hong Kong: début des manifestations du week-end

Il y a eu évidemment beaucoup de questions du public sur ses droits, parce que beaucoup de gens ont été arrêtés, et ils ont été encore plus nombreux à avoir été fouillés dans les rues. Nous avons donc préparer des documents informatifs, en quelques sortes « à emporter ». On en a publié cinq: l’un sur le fait d’être arrêté, l’autre d’être fouillé, etc. Des conseils faciles à comprendre, faciles à mettre dans ses poches, et on l’espère faciles à utiliser quand le moment viendra, même si malheureusement il y a beaucoup de cas où ces droits sont violés par la police. Par exemple, la police demande aux gens de débloquer leurs téléphones pour prendre les informations qui s’y trouvent. Mais en fait, la loi les autorise à refuser. Et on met aussi l’accent sur le fait que lorsque la police les arrête, ils ont le droit de garder le silence