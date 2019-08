Manifestations à Hong Kong: encore des vols annulés à l'aéroport

Ce mardi 13 août encore, raconte notre envoyé spécial à Hong Kong, Christophe Paget, plus de 300 vols ont dû être annulés, même si les manifestants étaient quasiment tous partis vers 1h du matin. Certains parlaient de revenir, d’autres expliquaient qu’ils devaient retourner travailler. Plus tôt dans la journée la police de Hong Kong avait donné une conférence de presse pour s’expliquer sur ce weekend de violences : non, rien ne prouve que la jeune fille ait été blessée par la police, c’était peut-être un tir de manifestants ; oui, les images montrant des policiers glissant des objets interdits dans le sac d’un manifestant pour pouvoir l’arrêter seront analysées par la police.

Par ailleurs, les gaz lacrymogènes dont la date d’expiration est dépassée, dénoncés par les manifestants, ne seront plus utilisés, mais de toute façon ils ne sont pas toxiques a estimé le commissaire adjoint Tang Ping-Keung. Qui a affirmé que la police avait respecté la loi en les utilisant dans une station de métro dimanche, car selon lui il s’agissait un espace semi-ouvert et non fermé.

Un peu avant, la police avait montré à la presse ses nouveaux camions équipés de canons à eau. Amnesty International a appelé à la plus grande prudence dans leur utilisation, et a rappelé la mort d’un manifestant en Corée du sud il y a quatre ans. « La violence, que ce soit son utilisation ou son apologie, poussera Hong Kong sur un chemin sans retour », a affirmé ce matin Carrie Lam, les larmes aux yeux. Des violences qui viennent, selon la cheffe de l’exécutif hongkongais, des manifestants.

« Nettoyer » Hong Kong ?

Faut-il « nettoyer » Hongkong avant le 70e anniversaire du parti communiste chinois le 1er octobre prochain, et cela par tous les moyens nécessaires ? C’est ce que laissait entendre, écrit notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde, l’éditorial de CCTV du lundi au soir dont les éléments de langage sont repris par la plupart des canaux officiels en Chine continentale ce mardi dénonçant, « des manifestants qui ne suivent pas une autre voie que celle du meurtre. »

« Ces individus, écoute-t-on sur CCTV, sèment le chaos et la violence dans des actes qui ont la couleur du terrorisme. Des violences qui risquent de faire dérailler Hong Kong et l’entraîner dans les abysses. Ces émeutiers sont les boues sales de l’Histoire qu’il est nécessaire d’évacuer. Nous avons assez de confiance et de courage en nous-même pour les nettoyer ».

Des termes qui laisseraient envisager la possibilité d’une intervention des forces continentales contre ce que les autorités chinoises qualifient de « révolution de couleur » impulsée par l’étranger. Réelle menace ou simple volonté de faire peur : « si les émeutiers hongkongais ne comprennent pas le signal envoyé par le rassemblement de division de la police armée du peuple à Shenzhen, affirme le journal Huanqiu Shibao (Global Time dans sa version chinoise), alors c’est qu’ils aspirent à la destruction. »