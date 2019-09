Un tiers des terres dans le monde menacé par la désertification

Un tiers des terres dans le monde sont dégradées et pourraient bientôt être impossibles à cultiver. C’est sur ce constat alarmant que s’ouvre aujourd’hui, à New Delhi, la XIVe conférence des parties sur la désertification. Ce fléau touche l’Afrique en premier plan : deux tiers des terres sont asséchés, mais il s’étend aussi à d’autres continents.

La première raison entrainant cette désertification est la déforestation. Car quand on coupe les arbres, la terre devient meuble et s’érode, ce qui entraîne des éboulements de terrain. Cette terre s’appauvrit et les précipitations n’y pénètrent plus ce qui finalement assèche les sols. C’est un gros problème, car on sait que l’urbanisation et l’activité minière entrainent une énorme déforestation dans le monde.

La deuxième cause est la surexploitation des sols par l’agriculture intensive et l’utilisation abusive des engrais chimiques, qui détériorent la qualité des terres et les rendent toxiques. Il y a enfin les effets du changement climatique et la baisse des précipitations, ou le bouleversement des saisons qui empêchent de poursuivre les cultures ancestrales.

Une désertification à l’échelle mondiale

Et les conséquences peuvent être catastrophiques. Dans des pays comme le Malawi ou la Tanzanie, le cout annuel de cette dégradation des sols représente l’équivalent de 10 et 15% de leur PIB respectif. L’Afrique est bien sûr le continent le plus vulnérable à cause de son climat aride, et deux tiers des terres sont menacées. Mais ce problème est aujourd’hui mondial. Plus d’un tiers des États-Unis sont menacés par la désertification, un quart de l’Amérique Latine et un cinquième de l’Espagne, un pays où les manques croissants en eau et l’agriculture intensive ont asséché les terres.

En Inde, un tiers des terres est dégradé et cette désertification s’étend : elle touche 145 000 hectares de terres supplémentaires chaque année. Partout dans le monde, les agriculteurs qui ne peuvent plus vivre de leur terre doivent partir. L’ONU estime ainsi que la désertification pourrait entrainer la migration de 50 à 700 millions de ruraux d’ici à 2050. Pas sûr que les villes surpeuplées de demain puissent se permettre ce luxe.

Une réunion pour trouver des solutions

Pendant deux semaines, les représentants des 196 pays et des ONG vont d’abord échanger sur les manières qu’ils ont de combattre ce fléau. Car chaque problème est unique, et ses solutions dépendront de la composition du terrain local, de son climat, de sa topographie et des cultures pratiquées. Des journées seront dédiées à la lutte contre les tempêtes de sable, une autre sur les nouvelles solutions apportées par la science.

►À écouter aussi : C'est pas du vent - La lutte contre la désertification : une urgence sous-évaluée

Une grande réunion rassemblera également les maires du monde entier pour échanger sur la réponse que peuvent apporter les municipalités. Mais bien sûr, l’objectif final de cette conférence est que les dirigeants de chaque pays s’engagent sur des objectifs de lutte contre la déforestation et de restauration des terres dégradées. L’Inde, pays hôte, a ainsi déjà annoncé son objectif très ambitieux de réhabiliter 5 millions d’hectares de terres d’ici à 2030.