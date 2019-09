L'Inde et le Népal inaugurent un oléoduc

Le pétrole peut rapprocher les peuples, c’est en tout cas l’idée de l’Inde, qui a inauguré la semaine dernière avec son voisin népalais, un oléoduc qui transportera à travers les montagnes deux millions de tonnes de brut indien par an. C’est le premier oléoduc transfrontalier d’Asie du sud, et il a un objectif autant énergétique que stratégique: New Delhi veut regagner les faveurs de Katmandou, de plus en plus attiré par son autre voisin, la Chine.

De notre correspondant régional,

L’idée a été lancée en 1996 mais a mis énormément de temps à prendre forme. Le projet est ensuite relancé en 2014. Mais en 2015, une brouille diplomatique bloque sa mise en oeuvre : le Népal publie alors sa nouvelle Constitution, mais la délimitation provinciale déplait aux habitants de la région du Madhesh, frontalière avec l’Inde et dont la population est ethniquement très proche des Indiens. New Delhi fait indirectement pression sur Katmandou pour qu’il corrige ce découpage et interrompt la livraison de pétrole au Népal. Le pays est asphyxié, et Katmandou est furieux que New Delhi s’immisce ainsi dans ses affaires. Résultat, le Népal se tourne vers la Chine.

Une position dominante de l'Inde

Depuis des décennies, le Népal est dépendant de l’Inde. Ce pays est enclavé - toute sa frontière nord avec la Chine est bouchée par la chaîne de l’Himalaya. La majorité de ses produits industriels et de son pétrole viennent donc d’Inde. Mais le contexte régional a changé : la Chine ne cesse de grignoter l’ancien pré carré indien: le Sri Lanka est passé sous influence économique et stratégique chinoise et le Bhoutan, dont la diplomatie est censée être gérée par New Delhi, est sur le point de se tourner vers Pékin. En voyant cette brouille entre l’Inde et le Népal, la Chine envisage donc l’impossible : couper dans les plus grandes montagnes du monde pour élargir la route vers Katmandou, voire construire une ligne de chemin de fer pour remplacer le grand frère indien. Face à ce danger, New Delhi redouble d’efforts : et la construction de son oléoduc de 69 km est réalisée en 15 mois seulement, bien plus rapidement que prévu. Le transport du brut indien vers le Népal sera maintenant plus rapide et ininterrompu, et cela devrait faire baisser le prix du pétrole népalais de 2% environ%.

Les relations entre la Chine et le Népal continuent de se développer

Mais cela n’empêchera pas la Chine d’avancer. Elle investit déjà partout au Népal : ses entreprises construisent des académies pour sa police et son armée ou des barrages hydroélectriques, et elles le font bien plus rapidement que les firmes indiennes. Début 2017, les promesses d’investissements chinois étaient deux fois plus importantes que ceux indiens. Le risque pour Katmandou est maintenant l’endettement : ces grands travaux sont généralement financés en contractant des prêts commerciaux avec la Chine. Or, le Népal pourrait avoir du mal à les rembourser, ce qui placerait le pays dans une situation de dépendance envers Pékin. Ce même scénario s’est déroulé au Sri Lanka et Colombo a alors dû céder l’exploitation d’un de ses ports stratégiques à une entreprise proche du parti communiste chinois.