Indonésie: au moins un soldat tué dans de nouvelles émeutes en Papouasie

De nouvelles émeutes ont éclaté lundi, causant la mort d’un soldat dans cette province de l'est de l'Indonésie agitée par des violences depuis plus d'un mois.

L'histoire se répète. Les troubles ont éclaté dans un lycée de Wamena. C'est la principale ville du centre de la Papouasie. L'étincelle est partie d'une enseignante qui aurait traité de « singes » plusieurs lycéens papous la semaine dernière.

On ne sait pas si elle a vraiment prononcé ce terme. Mais une manifestation s'en est suivie ce lundi, avec des dégradations, des bâtiments incendiés. Et une réponse musclée de la police, avec tirs de gaz lacrymogènes. Un soldat est mort des suites d’une blessure à l’arme blanche près de la ville de Jayapura, selon l’armée indonésienne, et au moins une lycéenne aurait été gravement blessée.

Victimes de discriminations

Pourquoi la situation a-t-elle dégénéré si vite ? Parce que les Papous ont le sentiment d'être discriminés et considérés comme des citoyens de seconde zone depuis l'annexion de leur région par l'Indonésie dans les années 1960. D'une part, le gouvernement central exploite les ressources naturelles de la Papouasie, mais ce ne sont pas les Papous qui en récoltent les fruits. D'autre part, ils sont quotidiennement victimes de racisme parce qu'ils ont la peau plus foncée que le reste des Indonésiens, parce qu'ils sont d'origine mélanésienne et non malaise et parce qu'ils veulent l'indépendance et qu'on la leur refuse.

Le président indonésien Joko Widodo avait fait campagne en promettant d'accompagner la Papouasie, de mieux l'intégrer au reste du pays. Jusqu'ici, les Papous attendent toujours.