À Hong Kong, les manifestants défient à nouveau les autorités

Avec notre envoyé spécial à Hong Kong, Vincent Souriau

La manifestation vient de commencer, ils sont déjà des milliers dans la rue, en plein centre de Hong Kong. Dans le calme, mais ça ne pouvait pas durer : hélicoptères et gaz lacrymogènes voltigent en tous sens. La police essaie d’interrompre la manifestation, qui se tient sans l’autorisation du gouvernement.

« J'ai trop peur »

« Je ne m’attendais pas du tout à ça, déclare un manifestant. On a le droit de manifester et de donner notre avis. Regardez les boutiques ; rien n’est cassé, toutes les vitrines sont intactes ; la police, je ne sais pas ce qui leur prend. Moi j’ai trop peur, je ne les regarde même plus dans les yeux, ils sont beaucoup trop agressifs. Ils devraient être là pour nous protéger, pas pour nous faire peur. »

Le cortège continue sa route. Il y a trop de manifestants. La police est débordée, incapable de mettre fin au rassemblement. « On veut se battre pour la liberté et la démocratie à Hong Kong parce qu’on a vu ces derniers mois que nos dirigeants n’étaient pas responsables devant le peuple. Ils ne répondent qu’au gouvernement chinois. Aujourd’hui, on a pas l’autorisation de manifester, mais on doit dépasser nos peurs et défendre nos droits », indique encore cette autre personne.

Cinq doigts

Ils ont tous la main levée, la paume en avant, les doigts écartés. Cinq doigts, comme les cinq piliers du mouvement, dont le retrait total du projet d’extradition, la fin des violences policières, des élections démocratiques…