Corée: des concerts en zone démilitarisée pour promouvoir la paix dans le monde

De notre envoyé spécial en Corée,

RFI : Votre festival s’appelle en anglais Peace & Life Zone, (« Zone de paix et de vie »), abrégé en « PLZ », un sigle qui fait écho à la fameuse « DMZ » (Demilitarized Zone, ou « Zone démilitarisée »). Au programme : Mozart, Bizet, Chostakovitch et Sarasate, entre autres. Comment vous est venue l'idée de ce rendez-vous annuel ?

Mijung Im : La musique et la politique sont liées depuis longtemps. Pendant des décennies, des séries de concerts ont été utilisées pour faire pression sur les dirigeants du monde afin qu'ils changent d'avis et de politique. Par exemple, en 2005, la série de concerts Live 8 avait pour objectif de faire pression sur les leaders du G8 pour qu’ils modifient leur politique relative à la dette du tiers-monde. Le lien entre la musique et la politique n’a rien de nouveau et de telles actions ont eu lieu tout au long du XXe siècle en tant que parties intégrantes des mouvements sociaux. [...] Véritable langage universel, la musique s'adresse aux personnes de toutes les cultures, ce qui fait d’elle un puissant moyen d’expression et aussi un vecteur essentiel de changement social et politique.

Nous souhaitons, à travers notre festival, qui n’est pas la vitrine d’un parti politique, mais qui s’inscrit plutôt comme un mouvement social, contribuer à la paix dans le monde grâce à la musique. Cette paix doit passer notamment par la fin de la division de la Corée et des autres pays qui se trouvent dans la même situation. Pour parvenir à cette paix, la première étape pourrait consister à remplacer le nom de la zone coréenne démilitarisée, la DMZ, par la PLZ, la « Zone de paix et de vie », comme l’indique l’intitulé de notre festival.

Renommer la zone ne mettra peut-être pas fin au conflit, mais c’est un geste symbolique et un message fort destiné au monde, pour dire : « Nous pouvons tous vivre ensemble. »

[Rappelons que, techniquement, les deux Corées restent toujours en guerre, puisqu'aucun traité de paix n'a été signé pour remplacer l'armistice qui a conclu le conflit de 1950-1953. Un conflit fratricide entre le Nord soutenu par la Chine et l'URSS, et le Sud appuyé par les États-Unis, et qui a causé la mort de millions de personnes. NDLR]

Un concert au jardin botanique de la zone démilitarisée (DMZ) qui sépare les deux Corées, lors du Festival de musique classique «PLZ» 2019. Kèoprasith Souvannavong / RFI

Votre festival a la particularité d'avoir lieu du côté sud de la zone démilitarisée, qui porte bien mal son nom, puisqu’elle est en réalité la zone la plus militarisée du monde. Pourquoi avoir choisi de vous produire dans la DMZ, vestige de la guerre froide, l’un des sites anachroniques les plus militarisés au monde et qui matérialise physiquement la partition de la péninsule coréenne ?

La DMZ coréenne est un lieu ironique. L’endroit est considéré comme le plus dangereux au monde, mais en même temps, c’est un coin très pacifique. Comme il n’y a eu aucune guerre sur place depuis près de 70 ans, et comme rien ne peut y être construit, la zone a été naturellement préservée des activités humaines, devenant ainsi une merveille écologique riche en biodiversité. Aujourd’hui, cette véritable écozone contient de nombreux écosystèmes, notamment des forêts, des estuaires et des espaces humides fréquentés par des oiseaux migrateurs.

C'est la raison pour laquelle notre festival s’appelle « Zone de paix et de vie ». En l’organisant ici, à la DMZ, nous espérons également impulser et voir naître d’autres manifestations dans des zones similaires à travers le monde afin de donner aux festivaliers une expérience de vie holistique avec la musique, la nature et l’histoire passée, présente et future.

La directrice artistique du Festival de musique classique «PLZ», Mijung Im. Kèoprasith Souvannavong / RFI

Il y a des musiciens de l'armée sud-coréenne qui viennent jouer dans le cadre de votre festival « PLZ ». Qu'est-ce qui motive leur participation ?

Techniquement, les militaires ne peuvent pas se porter volontaires pour se produire à notre festival. Grâce au soutien des commandants de division de la zone démilitarisée, à notre demande, les militaires ont accepté de soutenir notre initiative et, par conséquent, de participer au festival. C’est ainsi que la fanfare militaire vient se produire ici, ce qui est considéré comme un effort très encourageant de la part de l’armée et comme un soutien du gouvernement au festival PLZ.

Des militaires sud-coréens, venus assister à un des concerts du Festival de musique classique «PLZ» 2019, posent avec joie avec les musiciens. Kèoprasith Souvannavong / RFI

► Le Festival de musique clasisique « PLZ » se tient jusqu’au 5 octobre 2019. Pour en savoir plus : http://plzfestival.kr/eng

► À lire aussi :