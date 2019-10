Chine: le festival de cinéma de Pingyao met à l'honneur le cinéma d'auteur

Une cinquantaine de films sont à l’affiche et 26 pays représentés… Le cinéma d’auteur est à l’honneur au festival international du film de Pingyao, qui se tient depuis le 10 et jusqu'au 19 octobre, dans l’ancienne capitale des Ming en Chine. Et pour cette troisième édition, un jeune public boulimique de nouvelles images se presse dans les salles.

de notre envoyé spécial, Stéphane Lagarde

Le film d’ouverture de Pingyao cette année a été changé à la dernière minute, officiellement pour des raisons techniques comme ce fut le cas pour le dernier Zhang Yimou à Berlin. La figure phare de la cinquième génération cinéma chinois est invité a donné une leçon de cinéma par le patron des lieux, autre monstre sacré de la pellicule, Jia Zhang-ke.

Le festival ne pouvait rêver plus belle affiche pour souffler ses trois bougies. Et forcement, ca déplace les foules… Zhang Yimou raconte : « On m’a dit que la file d’attente avait commencé à 7 h ce matin, maintenant on me parle de 4h… Décidemment je suis aussi célèbre que l’hôpital ! » L’hôpital qui se moque de la célébrité… Zhang Yimou aime les grosses audiences jusqu’à conduire les cérémonies d’autocélébration du régime, encore récemment pour le 70ème anniversaire de la Chine populaire.

Difficile de trouver des billets pour les séances même pour les professionnels de l’industrie comme Louise, qui travaille pour l’une des plus grandes plateformes de distribution de films en ligne. « Il y a des gens qui ont fait près de 500 kilomètres depuis Pékin et qui passent le week-end ici pour voir des films, nous explique t-elle. C’est fou ! On a du mal à trouver des billets ! Mais bon je suis contente de voir que Pingyao se rapproche de Cannes. »

Pingyao, futur festival de Cannes -sans la mer-, et sous une surveillance prononcée des autorités de la sécurité publique en cette période anniversaire.