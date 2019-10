L'inflation chinoise en hausse en raison des prix du porc

Les effets de la peste porcine africaine pèsent de plus en plus lourd sur l'économie chinoise. Apparu en août 2018 dans le nord-est du pays, le virus s'est propagé dans la plupart des régions, entraînant une flambée des prix du porc. Cette forte hausse des prix fait bondir l'inflation.

Selon les statistiques officielles publiées ce mardi 15 octobre, l'inflation en Chine a atteint 3% au mois de septembre en rythme annuel. C'est son niveau le plus élevé depuis six ans. Ce chiffre est légèrement au-dessus des prévisions qui le situaient légèrement sous la barre des 3%. Les analystes expliquent cette inflation par la flambée des prix du porc, viande la plus consommée en Chine. En un an, son prix a bondi d'un peu plus de 69 %.

Face à son envolée, les consommateurs se reportent sur d'autres produits ce qui provoque également une hausse du boeuf de près de 19%, et celui de l'agneau de 15,9%. Pour endiguer la pénurie, les éleveurs produisent des porcs énormes de près de 500 kg qu'ils vendent au prix fort, mais cela ne suffira pas à contenir l'indice des prix à la consommation qui va probablement continuer à grimper en raison des difficultés d'approvisionnement en viande de porc.

Hors alimentaire, l'inflation reste basse notamment à cause d'une baisse des prix de l'énergie, les carburants ont reculé de 12%. Par ailleurs, les spécialistes surveillent les prix à la production. Le mois dernier, ils ont décliné à leur rythme le plus important depuis plus de trois ans, un signe inquiétant pour la deuxième économie mondiale qui n'a toujours pas réglé son conflit commercial avec les États-Unis.