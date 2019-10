Qantas réalise un record: un vol de 19 heures entre New York et Sydney

Le plus long vol sans escale de l'histoire a atterri ce 20 octobre à Sydney après plus de 19 heures dans les airs depuis son départ de New York, une prouesse que la compagnie australienne Qantas envisage de traduire prochainement en succès commercial.

Le record du plus long vol réalisé par une compagnie aérienne a été atteint. Le Boeing 787-9 de la compagnie Qantas en provenance de New York a atterri ce 20 septembre à Sydney après avoir parcouru 16 000 kilomètres en 19 heures et 16 minutes. Cette prouesse technique est amenée à se généraliser. Ce vol expérimental est le premier d'une série de trois vols au très long cours prévus par la compagnie australienne.

Our very first #QantasResearchFlight has arrived at Sydney Airport with a total flight time of 19 hours and 16 minutes. pic.twitter.com/9aOOV3Nz2s Qantas (@Qantas) October 19, 2019

Le Boeing 787-9 transportait seulement 49 personnes, des employés de la compagnie aérienne australienne Qantas et des chercheurs. Ce vol n'ambitionnait pas de battre un record mais bien de tester la capacité des voyageurs et de l'équipage à supporter autant d'heures de vol sans escale et l'essai s'est avéré concluant.

Économique et écologique

Pour Jean Serrat, ancien commandant de bord, ces vols sont bénéfiques pour tout le monde, « déjà du point de vue écologique car là où les avions consomment et polluent le plus, c'est quand ils descendent et quand ils décollent. On va pouvoir faire des vols entre deux points extrêmement éloignés l'un de l'autre sans avoir à faire d'escale. Là où un avion consomme le moins de carburants, c'est à très haute altitude ».

« Cela va aller dans le sens des passagers, car les escales rallongent le temps de vol et les dépenses pour les compagnies aériennes puisqu'il existe des droits d'atterrissage et de décollage, poursuit-il. Cela va dans le sens de l'économie et c'est l'avenir ».

Le plus long trajet aérien commercial au monde est actuellement une liaison de 18 heures et 30 minutes entre New York et Singapour, lancée en 2018 par Singapour Airlines.

► (Ré)écoutez l'invité de la mi-journée : Singapour/New York: Airbus inaugure le vol le plus long du monde