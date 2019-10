Afghanistan: HRW dénonce des crimes paramilitaires soutenus par la CIA

Le rapport de Human Rights Watch (HRW) de 50 pages fait état de multiples crimes commis entre fin 2017 et le milieu de l'année 2019.

Ces crimes ont été rapportés par des dizaines d'habitants vivant en majorité dans des zones rurales et reculées et qui ont été les témoins de frappes aériennes nocturnes prenant pour cible des hôpitaux et des villages. Ces frappes ont entraîné une hausse importante des victimes civiles.

Raids nocturnes et exécutions sommaires

Patricia Gossman est la directrice adjointe de la division Asie de HRW. « Cela fait plusieurs années déjà que la CIA maintient des opérations antiterroristes en parallèle de ses opérations militaires avec le gouvernement afghan contre les talibans et l'État islamique en Afghanistan », rappelle-t-elle.

Depuis un an et demi, il y a eu une forte augmentation des frappes nocturnes et des cas dans lesquels ces forces impliquées dans les raids nocturnes ont commis des atrocités, notamment des exécutions sommaires et des disparitions forcées.

« Ces opérations ont semble-t-il pour objectif de repousser les talibans des zones qu'ils contrôlent dans les régions rurales du pays. Ces frappes passent en quelque sorte sous les radars des médias, elles se produisent en pleine nuit dans les zones les plus reculées du pays », estime Patricia Gossman.

« Le vrai problème, c'est qu'absolument personne ne répond pour ces crimes, il n'y a aucune transparence concernant ces opérations, les victimes n'ont personne vers qui se tourner et jusqu'à ce jour nous n'avons vu aucune enquête crédible sur les allégations mentionnées dans ce rapport. »

Les civiles pris pour cibles

Dans le rapport du HRW, il est fait état de la capture de civiles, souvent des hommes, dont les familles, pour la plupart, ne savent pas où ils se trouvent. Les forces paramilitaires surprennent les habitants chez eux, de nuit, faisant régner la terreur.

L'ONG HRW précise que les forces paramilitaires afghanes ont été recrutées, entraînées et équipées par la CIA. Leurs liens étroits dateraient des années 1980, lorsque la CIA équipait les rebelles afghans et les moudjahidines contre les troupes soviétiques.

D'après l’inspecteur général spécial pour la reconstruction de l’Afghanistan, entre janvier et septembre 2019, les forces spéciales afghanes ont mené 2 531 opérations au sol, c'est plus que les 2 365 opérations menées en 2018.

Selon un rapport des Nations unies, entre le 1er juillet et le 30 septembre 2019, 1 174 personnes ont été tuées et 3 139 blessés en Afghanistan. C'est 42% de plus qu'en 2018 à la même période.