À Shanghai, Emmanuel Macron appelle la Chine à s'ouvrir davantage

Avec notre envoyé spécial à Shanghai, Stéphane Lagarde

S'il y a un secteur dans lequel la France espère tirer profit de cette ouverture, c'est celui de la viande.Six kilos de bœuf français sur le gril du pavillon France, la quantité est symbolique, mais la filière espère que cette dégustation, filmée par la Télévision centrale de Chine, permettra d’augmenter les ventes de viande bovine française.

Car 269 tonnes par an, ce n’est pas assez, estime Bruno Dufayet. Pour le président de la Fédération nationale bovine, la guerre commerciale avec les États-Unis pourrait profiter aux éleveurs français : « Aujourd’hui, on a visité des magasins chinois. On a vu qu’effectivement, il y avait des viandes américaines. Mais on peut imaginer qu’avec cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, il y aura un peu moins d’importations venant des États-Unis, donc des parts de marché supplémentaires qui vont s’ouvrir dans lesquels les viandes françaises peuvent trouver leur place », explique-t-il.

Sur les plus de 70 exposants français inscrits à la Foire des importations de Shanghai, 41% sont des entreprises du secteur agroalimentaire. Les producteurs de viande made in France entendent diversifier leurs exportations, poulets, canards, même si le porc dont les ventes ont explosé avec la crise sanitaire liée à l’épidémie de peste porcine.

Et pour protéger ces revenus, le secteur espère signer un accord de zonage avec les Chinois. « C’est important par rapport à la peste porcine de faire en sorte qu’on ne soit pas embêté par le fait qu’il y ait certains pays européens où il y a de la peste porcine de présente. Si on ne pouvait plus exporter sur la Chine, le prix du porc s’effondrerait. C’est clair et net. Aujourd’hui, il est beaucoup tiré par la consommation chinoise. C’est évident », confirme Jean-Baptiste Moreau, éleveur dans la Creuse, député de La République en marche.

La France exporte aujourd’hui 150 000 tonnes de cochons par an en Chine, l’équivalent d’un jour de consommation dans ce pays continent.