L'Afghanistan bouleversé par la photo d'une fillette devant le corps de son père

Sur cette photo on voit une petite fille debout sur le siège avant passager. Elle porte une robe blanche et rose, avec deux nœuds papillon rose sertis de perles sur l’épaule, et un petit collier à pendentif bleu. Elle se cache la moitié du visage de ses deux petites mains, et regarde droit devant elle. Tétanisée, sous le choc. Au volant, son père, la tête penchée sur le côté. Il a un trou à l’épaule gauche dont s’échappe du sang. Il est mort.

L’histoire qui est derrière cette photo et bien elle est racontée par deux confrères du quotidien américain The New York times. Les journalistes afghans Timoor Shah et Mujib Mashal. Ils sont basés en Afghanistan, et ils ont, grâce à leur enquête, retrouvé l’identité de l’homme abattu par un ou plusieurs hommes armés au volant de sa voiture dans un district du sud du pays dans la province de Kandahar où les talibans sont très actifs.

Le conflit afghan ne fait que s’intensifier

Ce que l’on apprend dans cet article, c’est ce que cet homme avait travaillé comme agent d’une force paramilitaire entrainée par la CIA avant d'être employé par le gouvernement. On apprend aussi que la victime s’appelle Amanullah Watandost, qu’il est âgé de 42 ans, que la petite fille à ses côtés s’appelle Madina et qu’il la chérissait plus que tout. Avec son épouse ils l’ont adoptée après 20 ans de mariage, ne pouvant pas eux-mêmes avoir d’enfant.

Ce cliché a pris énormément d’ampleur sur les réseaux sociaux car il représente à lui seul toute l’horreur et l’aberration du conflit afghan qui ne fait que s’intensifier. L’homme a été abattu près de sa fille de trois ans en pleine rue. L’assassinat n’a pas été revendiqué mais ce genre de crimes est très répandue et est de plus en plus commun.

À l’image de cette guerre en Afghanistan qui n’a pas de ligne de front réel et dont l’ennemi et les victimes ne sont pas vraiment définie, les civils sont les premières cibles, tuées dans leur quotidien, en se rendant a leur travail, en allant faire des courses.

Une photo symbole

Pour le gouvernement, les ennemis sont les talibans, les combattants de l’EI, ou d’autres groupes armes, terroristes ou criminels, souvent ils sont les deux. Pour les talibans, les ennemis sont les soldats étrangers, les Afghans qui travaillent pour eux, le gouvernement afghan, ses forces de sécurités, mais aussi ses employés considéré comme des traitres.

Amanullah Watandost tué près de sa fille était à leurs yeux un traitre. Cet homme laisse donc derrière lui une petite fille, une épouse, toute une famille endeuillée qui comme beaucoup d’autres famille afghanes n’en n’est pas à son premier deuil à cause de cette guerre. Amanullah Watandost avait déjà perdu quatre frères tués dans le conflit. Cette photo et l’histoire qu’elle porte résonne donc comme un symbole de toute l’horreur du conflit afghan.