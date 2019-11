Hong Kong: Stephen Lo, le chef de la police prend sa retraite en plein chaos

Un symbole à Hong Kong : alors que les forces de l'ordre assiègent l'université polytechnique (PolyU), le chef de la police prend sa retraite. Après une très longue carrière, Stephen Lo quitte ses fonctions, alors que le fossé n'a jamais été aussi profond entre la police et la jeunesse de la ville.

Trente-cinq ans de carrière et un départ en catimini. Pas de cérémonie, pas de réception officielle pour Stephen Lo qui s'éclipse après avoir dirigé la police de Hong Kong pendant quatre ans et demi. Il est arrivé à ce poste en 2015, un an après la « révolution des parapluies ».

Plein chaos

Il quitte ses fonctions en plein chaos : six mois de manifestations, 4 000 arrestations, des dégradations sans précédent.. mais surout, une crise de confiance aiguë entre la population et les forces de l'ordre. Cette police de Hong Kong, considérée pendant des années comme l'une des plus respectables d'Asie, a perdu tout son crédit. C'est devenu une machine à faire peur.

Institution à la dérive

Bien sûr, il y a des manifestants radicaux qui prennent les policiers pour cible. Mais il y a aussi tous ces Hongkongais qui veulent descendre dans la rue et qui n'osent pas. Trop dangereux. On ne sait pas de quoi la police est capable. Elle ne protège plus. Est-ce qu'un autre aurait fait mieux dans ces circonstances ? Impossible à dire, mais aujourd'hui, Stephen Lo incarne la dérive d'une institution capable de tirer à balles réelles sur des jeunes gens désarmés.

