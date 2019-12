Inde: manifestations après le viol et le meurtre d'une jeune femme

Les manifestations continuaient, lundi 2 décembre, quatre jours après qu’une jeune vétérinaire a été retrouvée brûlée vive dans la ville méridionale d’Hyderabad. Quatre hommes ont été arrêtés et accusés de l’avoir violée et tuée, mais cela ne calme pas la population ni les députés, qui se sont emparés du sujet.

De notre correspondant à New Dehli,

Il est 9 heures du soir, mercredi dernier à Hyderabad, l’une des plus grandes villes du sud de l’Inde. Une jeune vétérinaire de 26 ans gare son scooter pour aller chez le médecin. Quand elle revient, son pneu est crevé et quatre hommes proposent de la déposer à un garage. À la place de cela, ils la violent à tour de rôle et la tuent en mettant le feu à son corps.

Cette brutalité a provoqué une vague d’effroi et de colère dans cette ville d’Hyderabad ainsi qu’à New Delhi, la capitale du pays. Des milliers de manifestants ont défilé depuis trois jours pour condamner cette brutalité envers les femmes et réclamer justice. Un mouvement populaire qui rappelle les énormes manifestations qui ont suivi le viol collectif et le meurtre sauvage d’une étudiante dans un bus de New Delhi en 2012.

Les parlementaires s’en emparent

Les parlementaires se sont rapidement saisis du sujet. Pendant toute la journée d’hier, les élus fédéraux ont fait part d’un zèle rare dans le domaine et proposé des mesures radicales: certains réclament la castration des condamnés, d’autres leur lynchage en public ou leur condamnation à mort expéditive sans possibilité d’appel. Cela montre à quel point le sujet est devenu explosif dans ce pays patriarcal, où les femmes continuent à être traitées comme des êtres de seconde zone, brutalisées ou violées dans les villages ou les familles. La police, pour le coup peu zélée, accuse encore trop souvent les femmes d’avoir provoqué les hommes.

Des réformes ont pourtant été mises en place après le viol collectif de 2012. Les parlementaires, poussées alors aussi par la rue, avaient créé de nouveaux délits en cas d’agression contre les femmes, durci les peines pour les viols, étendu le recours à la peine de mort et instauré des sanctions contre les policiers qui refusaient d’enregistrer une plainte pour viol. Il y a eu des progrès, mais la justice reste difficile à obtenir : les policiers continuent à décourager les victimes, et quand la plainte est déposée, ce sont les proches de l’accusé qui intimident voire menacent la femme de mort.

Le tabou et la honte entourent ce crime

Si elle tient bon, il faudra souvent des années pour conclure le procès. À cela, il faut rajouter le tabou qui entoure ce crime et la honte que doivent porter les victimes. Tout cela explique le fait que, malgré le haut degré de violences contre les femmes dans le pays, le nombre de plaintes est relativement faible. Par habitant, il est six fois moins élevé en Inde qu’en France.

Pour le cas de cette victime d’Hyderabad, la médiatisation a au moins permis une chose, que cette affaire sera traitée de manière expresse par la Cour. C’est la garantie du chef du gouvernement régional.