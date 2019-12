Chine: un Xi Jinping rayonnant pour les 20 ans de la rétrocession de Macao

Ses casinos rapportent plus en une semaine que ceux de Las Vegas en un mois, et c'est un modèle de réussite pour Pékin. Macao célèbre ce vendredi les 20 ans de sa rétrocession à la Chine, en 1999. Le territoire était jusqu'à cette époque une colonie portugaise. Le président Xi Jinping est sur place pour les cérémonies.

De notre correspondant à Pékin,

Alors qu'à une trentaine de kilomètres de là, Honk Kong vit toujours au rythme des contestations depuis six mois, Xi Jinping est dans une autre région administrative spéciale ce vendredi. Et à n'en pas douter, le président chinois préfère les dîners de gala à Macao, plutôt que la révolution à Hong Kong.

Il l’a encore rappelé dans ses discours donnés à l’occasion de cet anniversaire : « Vingt ans après la rétrocession de Macao, la société est stable et harmonieuse (...) Quand la famille vit en harmonie, les affaires prospèrent. »

Première différence entre Hong Kong et Macao : l’obéissance et la loyauté au gouvernement central. Depuis le retour de l’ancienne colonie portugaise en 1999, le bon élève Macao a accepté les changements dictés par la « mère patrie », à commencer par l’introduction de la loi sur la sécurité nationale.

L’amendement anti-sédition est entré en vigueur 10 ans après la rétrocession, alors que les Hongkongais l’ont jusqu'ici toujours refusé. À Macao, de nos jours, la société civile est bien plus surveillée qu'à Hong Kong.

Deuxième différence : le patriotisme est ici conforme au « rêve chinois », en tous cas vu de Pékin. Pour afficher un parfait contre-exemple aux six mois de manifestations à Hong Kong et aux symboles de la « grande Chine » contestés par la rue dans l’île voisine, les autorités de Macao n’ont pas lésiné sur les drapeaux. Marée d’étendards rouges aux cinq étoiles sur le parcours du chef de l’État, et l’hymne chinois repris jusque dans les écoles.

Troisième différence : Macao, c’est un peu Monaco ; le territoire fait la taille d’un district de Hong Kong, abrite dix fois moins d’habitants, et son économie est centrée sur le tourisme et les loisirs. La capitale des casinos a vu son PIB multiplié par six en deux décennies. Le revenu par personne pourrait bientôt dépasser celui de la Suisse et du Qatar.

Mais la richesse ne fait pas la personnalité, et c'est la quatrième grande différence de taille. « Macao est aujourd’hui devenu l’une des villes les plus sures au monde », a martelé Xi Jinping ce vendredi. Une ville sure, et donc sage, trop sage selon les Hongkongais, qui pour leur part sont fiers de vivre dans une grande métropole internationale, un statut que ne peuvent pas encore revendiquer les habitants de l’ancien comptoir portugais.

■ Extrait du discours du président Xi Jinping à Macao

« Vingt ans après la rétrocession de Macao, la société est stable et en harmonie. Les multicultures se mélangent et brillent. La situation de la sécurité avant la rétrocession a changé complètement. Macao est devenu une des villes le plus sécuritaires dans le monde entier.

Le gouvernement et les habitants, entre les différents groupes, et entre les différentes ethnies, maintiennent une communication étroite. Tous les secteurs de la société expriment leurs revendications raisonnables. La culture chinoise se propagera.

Chers amis, chers compatriotes, 20 ans Après la rétrocession, Macao a eu des succès remarquables dans les tous les domaines. Malgré sa petite taille, le territoire a joué un rôle important pour la pratique de la politique "un pays, deux systèmes". »