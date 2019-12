Au Japon, les pots de fin d'année de moins en moins prisés par les salariés

Avec notre correspondant à Tokyo, Bruno Duval

Ces réjouissances de fin d'année, très arrosées, dégénéraient parfois en drague lourde voire en agressions sexuelles. Dorénavant, les employeurs font attention.

De plus, le gouvernement leur a demandé de réduire le temps de travail de leur personnel afin de diminuer le nombre de décès survenant au bureau pour cause de surménage professionnel.

Les pots de fin d'année ne sont plus imposés

On entend de moins en moins les tonitruants « Kanpai », (« Santé ! » en français) dans les bars, le soir. Et certains salariés en sont attristés. « Pendant ces sorties, on noue des relations humaines avec les collègues, ce qu'on ne peut pas faire dans le stress du boulot. Donc, c'est nul d'abandonner cette tradition », regrette ce Japonais.

Mais tout le monde n'est pas de cet avis. « Franchement, je me passerais bien de dépenser mon petit salaire dans les bars et les restos. En compagnie de collègues qui, pendant ces soirées, ne font que parler d'eux et se vanter de leur carrière », raconte cette salariée.

« Nous, les pots de fin d'année, on les fait le midi à la cafétéria de l'entreprise. Chacun amène son plateau-repas et on boit du thé : pas d'alcool. C'est moins cher et meilleur pour la santé. Tout le monde y trouve son compte », poursuit ce salarié japonais.

Entreprises en sous-effectif

La plupart des entreprises japonaises sont en sous-effectif à cause de la pénurie de main-d'œuvre due à la dénatalité. Par conséquent, elles n'imposent plus aux salariés qui n'en raffolent pas ces pots de fin d'année nocturnes et alcoolisés parce que ce serait risquer de les voir partir à la concurrence et de ne pas pouvoir les remplacer.

Selon les sondages, trois employeurs sur quatre n'arrivent pas à recruter.