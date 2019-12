Chine: le créateur de bébés génétiquement modifiés envoyé en prison

■ Lulu et Nana, des « conséquences imprévues »

En novembre 2018 à Hong Kong, le scientifique He Jiankui avait révélé avoir modifié des embryons dans le cadre d'une fécondation in vitro pour un couple, dans le but de créer une mutation de leurs génomes. Deux jumelles, surnommées Lulu et Nana (pseudonymes) étaient donc nées d'embryons génétiquement modifiés par les ciseaux moléculaires dits « Crispr ». L'anonymat de la famille a été préservé, si bien qu'on ignore comment vont les deux bébés. En revanche, un journaliste américain de la MIT Technology Review a pu consulter le manuscrit que He Jiankui avait tenté de faire publier par de grandes revues scientifiques. Et ce texte démontrerait que la mutation tentée est « similaire » à celle qui confère l'immunité, et non identique.

« Crispr » est une technique ambitieuse inventée en 2012. Ces ciseaux sont encore imprécis, et les généticiens estiment que le procédé est loin d'être prêt. D'ailleurs, des données incluses en annexe au manuscrit montreraient que les jumelles ont subi des mutations ailleurs dans leur génome, et probablement différentes d'une cellule à l'autre, ce qui rend les conséquences imprévisibles. Interrogé par l'Agence France-Presse, le professeur Kiran Musunuru, de l'université de Pennsylvanie, estime qu'il y a « énormément de problèmes » dans cette affaire. « Tous les principes éthiques établis ont été violés. Mais il y a aussi un grand problème scientifique : He Jiankui n'a pas contrôlé ce que Crispr faisait, et cela a créé plein de conséquences imprévues », confie-t-il.

RFI