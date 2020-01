Hong Kong: les manifestants passent en 2020 dans la détermination

Des chaines humaines ont été organisées avant le passage à 2020 à Hong Kong. Et ce matin, une marche est prévue pour montrer que les protestataires restent mobilisés après plus de six mois de contestation.

Avec notre envoyé spécial à Hong Kong, Stéphane Lagarde

En 2020, « la bataille continue », disent les affiches ici. Ce mercredi, un flot ininterrompu de Hongkongais marchent en direction des institutions depuis le parc de Victoria.

Le 9 juin 2019, la même foule s’était rassemblée pour dire non à un projet de loi sur l’extradition, aujourd’hui retiré. Mais les revendications demeurent. Chez les manifestants, beaucoup de mains levées avec les doigts écartés rappelent ces cinq revendications qui peuvent se résumer à une seule : respecter le modèle « un pays deux systèmes ». C'est ce que souhaite aussi M. Lam manifestant et représentant d'un syndicat :

« Nous essayons d’être les plus nombreux possible, de nous rassembler pour faire pression sur le gouvernement. Comme vous le savez, notre chef de l’exécutif a plus d’attention pour les policiers que pour la population. Le gouvernement continue de nous ignorer, donc nous ne savons pas comment ça va se terminer. Mais nous pensons que tous ensemble nous pouvons changer les choses. Nous demandons simplement au gouvernement chinois de tenir sa promesse, de respecter le modèle un pays deux systèmes. Ne pas simplement le dire, mais le faire. Nous avons l’espoir que les choses changent. »

M. Lam, représentant d'un nouveau syndicat de commerçants 01/01/2020 - par Stéphane Lagarde

Ces libertés seraient actuellement menacées par la Chine, scande la foule avec des pancartes, dénonçant ce qu’ils considèrent ici comme des violences policières.

Protesters sing Glory to Hong Kong in Victoria Park



Video: SCMP/Simone McCarthy pic.twitter.com/2tu3x5kuGS SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) January 1, 2020

Contexte particulier pour manifestation traditionnel

Dans le quartier de Causeway Bay, d’où est partie la manifestation, les boutiques, les cafés, les centres commerciaux ont maintenant tiré leur rideau. Les forces de l’ordre demeurent discrètes. On les voit un peu reculer.

La manifestation du jour est autorisée, elle est traditionnelle. Les syndicats l’organisent tous les ans, mais elle est évidemment dans un contexte particulier. Il s’agit de démontrer la démobilisation de l’opinion six mois après le début de la contestation. Les familles défilent, et même des manifestants en fauteuil roulant qui eux aussi lèvent la main en écartant les doigts pour rappeler leurs cinq revendications.

Entre manifestations et célébrations le 31 décembre

Le 31 décembre, les mégaphones étaient déjà de sorties et les slogans refleurissaient sur les murs de Hong Kong : deux fois le chiffre 1 sur fond noir et blanc « pas question d’abandonner la bataille » disent les affiches invitant à la manifestation de ce 1er janvier, la première de 2020. À la sortie de la station de métro Sai Wan Ho en ce 31 décembre des mains se tendaient et la chaine humaine se prépare.

À l'intérieur, M. Choi qui était venu avec ses deux enfants de 8 et 10 ans raconte ce qui le pousse à manifester : « Nous manifestons à nouveau parce que nous n’avons rien obtenu en six mois. Nous devons nous souvenir de ce que nous avons enduré dans la dernière moitié de 2019. Nous venons d’un autre quartier, il y avait beaucoup de policiers, mes fils ont eu peur. » Ils avaient notamment peur d’être arrêtés dans le quartier de Mogkok où les gaz lacrymogènes et canon à eau chassent des petits groupes de protestataires.

Il n’y a rien à célébrer nous devons restés mobiliser pour les détenus affirme Hilda, écrivaine : « Nous espérons que ceux qui ont été arrêtés nous verront dans les informations et saurons que le mouvement se poursuit, qu’on ne les oublie pas. »

Feux d'artifice et lasers à minuit

Pour la première fois depuis dix ans, le traditionnel rassemblement sur les promenades de la Baie de Victoria était interdit par les autorités. Vers minuit, les téléphones portables sont brandis comme des bougies, avant que les lasers et les feux d’artifice n’embrasent le toit des gratte-ciels.