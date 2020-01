Élections à Taïwan: Han Kuo-yu fait le plein pour son dernier meeting

Avec notre envoyé spécial à Taipei, Stéphane Lagarde

Une marée de drapeaux rouges et bleus devant le mémorial de Tchang Kaï-chek et le « numéro 2 », le numéro de candidat Han Kuo-yu dans cette présidentielle, qui clignote sur des panneaux numériques dans la nuit de Taipei. Des affichages « made in Taïwan » affirment avec fierté des supporters du candidat du Kuomintang, les deux lettres U et P sur les joues, « Up » de l’anglais « monter »

« Nous pensons que Han Kuo-yu est le seul à pouvoir redresser le pays. C’est le plus important pour les Taïwanais, redresser le pays et son économie. Il faut que Taïwan retrouve sa place dans le monde », explique cet auto-entrepreneur.

« On doit retrouver notre rang, reprend en écho une employée du secteur du tourisme. Contrairement à ce que certains voudraient faire croire, Taïwan n’a rien à voir avec Hong Kong, nous devons rester Taïwanais mais ne pas avoir peur de la Chine ».

« Taïwan c’est un pays dont on pouvait être vraiment fiers. On a tellement de choses à proposer, on a les meilleurs fruits et légumes par exemple mais le gouvernement actuel ne fait pas grand-chose pour nous » déplore une retraitée.

À la traîne dans les sondages

Redresser le pays, Han Kuo-yu, l’ancien grossiste en fruits et légumes a ravi la mairie de Kaoshiung dans le sud du pays en brodant sur ce thème il y a un an. Mais ses sorties sur d’hypothétiques levée du drapeau sur les sommets de plus de 3 000 mètres d’altitude ou le fait que, lui élu, tous les Taïwanais deviendrait « riches à en pleurer » ne passent plus. « Fake news » disent ses détracteurs, franc-parler rétorque Victor Tau, un professeur de géographie à l’université.

« Il est temps que les politiques parlent franchement à Taïwan. La culture asiatique nous a longtemps montré réservés. Han Kuo-yu amène une nouvelle façon de faire de la politique avec honnêteté », affirme-t-il.

À lire aussi : Taïwan: quelles forces politiques en présence aux prochaines élections?

Une honnêteté contestée par certains habitants de sa ville de Kaoshiung qui, c’est une première à Taïwan, ont intenté une procédure en destitution à son encontre.

Loin derrière la présidente Tsai In-wen sa rivale du DDP dans les sondages, Han Kuo-yu fait plus que jamais figure d’outsider dans cette élection, une place qu’il ne lui pas peur selon ses supporters.