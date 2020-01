Présidentielle à Taïwan: la présidente sortante Tsai Ing-wen annonce sa victoire

Avec notre envoyé spécial à Taïwan, Stéphane Lagarde

Des milliers de drapeaux verts et roses se sont levés et agités quand les résultats sont tombés. Les militants ont littéralement explosé de joie, se prenant par les épaules, s’embrassant, quand la présidente sortante - et bientôt réélue - a passé la barre des 57%. Ce qui est plus qu’il y a quatre ans lors de sa première élection.

Les électeurs avaient trois tampons pour cette journée de vote, celui pour élire le chef de l’État, Tsai Ing-wen est d’ores et déjà la présidente la mieux élue de toute l’histoire de Taïwan, et puis les deux autres tampons pour l’élection des députés par circonscription et des députés à la proportionnelle. Là aussi les pro-démocratie sont assurés d’avoir la majorité au Parlement.

Tsai Ing-wen vient d’annoncer sa victoire et on peut dire qu’elle revient de loin. Elle était au plus bas dans les sondages il y a un an et elle peut savourer sa victoire. Du côté de l’opposition, le président du Kuomintang, le parti d’opposition a démissionné en début de soirée.

