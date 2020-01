[Reportage] Coronavirus: contrôles renforcés à Wuhan, épicentre de l’épidémie

De notre envoyé spécial à Wuhan, Stéphane Lagarde

La respiration des wagons assoupis sur les quais de la gare de Hankou à Wuhan. Il est près de minuit, le dernier train du jour en provenance de Pékin vient d’arriver après avoir laissé une bonne partie de ses passagers dans les gares précédentes. Malgré l’heure avancée, c’est une armée de voyageurs masqués qui s’engouffrent dans les escalators.

Haut-parleurs et sifflets pressent la foule des premiers vacanciers de la fête de printemps de se disperser. Cela fait partie des mesures de la campagne de « santé patriotique » affichées sur les murs de ce véritable hub ferroviaire au centre du pays et épicentre de l’épidémie.

Il y a une très forte collaboration internationale, on a beaucoup appris des épisodes récents... Professeur Jérôme Salomon, directeur général de la santé, au sein du ministère français de la Santé. 22/01/2020 - par Valérie Cohen Écouter

Wuhan a interdit les rassemblements publics pendant le Nouvel An lunaire, et les groupes de touristes n’ont plus le droit de quitter la ville. Après les injonctions venues de Pékin ces derniers jours, les autorités locales alignent les chiffres : 300 thermomètres infrarouges, une cinquantaine de scanners permettant de détectés les fiévreux ont été distribués aux équipes de contrôle dans les gares et à l’aéroport. Des mesures qui pour l’instant sont loin d’arrêter la propagation du virus.

■ Un premier cas aux États-Unis

Le mystérieux virus respiratoire chinois continue de se propager dans le monde : un premier cas a été découvert aux États-Unis, dans l’État de Washington près de Seattle. Les autorités américaines annoncent ce mardi qu’il s’agit d’un passager de retour de Chine. Résultat : les autorités américaines élargissent leurs contrôles sanitaires à de nouveaux aéroports.

Avec notre correspondant à San Francisco, Éric de Salve

Questionnaire de santé, prise de température, depuis vendredi les passagers arrivant de Wuhan sont systématiquement contrôlés aux aéroports de New York JFK, Los Angeles et San Francisco. Ces contrôles sont désormais élargis à Chicago et Atlanta, les deux autres villes américaines où atterrissent des vols directs ou indirects de cette ville chinoise épicentre de l’épidémie.

Des mesures d’urgence décidées alors qu’un premier malade a été dépisté aux États-Unis. Le malade est un passager d’une trentaine d’années arrivé à Seattle de Chine le 15 janvier, mais qui ne s’était pourtant pas rendu à Wuhan. Dès l’apparition des premiers symptômes, toux et fièvre, 4 jours après son arrivée, l’homme s’est lui-même renseigné sur internet et a contacté les autorités qui l’ont hospitalisé et placé à l’isolement.

Le Centre de prévention et de contrôles des maladies a relevé son alerte aux voyageurs d’un cran sur une échelle qui en compte trois, déconseillant les voyages non essentiels à Wuhan. Le CDC dit s’attendre à d’autres cas aux États-Unis, mais continue de juger faible le risque pour les Américains.