África/ Luanda

“Luanda Leaks” revelam esquemas suspeitos de Isabel dos Santos, “mulher mais rica da África”

Isabel dos Santos e o marido, Sindika Dokolo, no Festival de Cannes de 2018. Venturelli/WireImage

Texto por: RFI

Veículos internacionais que tiveram acesso a milhares de documentos secretos divulgam neste domingo (19) reportagens que revelam esquemas financeiros suspeitos nos negócios de Isabel dos Santos, filha mais velha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos e conhecida como “a mulher mais rica da África”, e seu marido congolês, Sindika Dokolo. O poderoso casal almeja o topo do poder em Angola, com a provável candidatura de Isabel às eleições presidenciais.