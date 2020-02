Somália/ Clima

Somália decreta emergência nacional por nuvens de gafanhotos

Homens tentam afastar um enxame de gafanhotos do deserto que sobrevoam uma terra de pastagem na vila de Lemasulani, condado de Samburu, Quênia, 17 de janeiro de 2020. REUTERS/Njeri Mwangi

Texto por: RFI

A infestação de gafanhotos na região do Chifre da África foi declarada "emergência nacional" na Somália, onde os insetos devastam as reservas alimentares de uma das regiões mais pobres e vulneráveis do mundo, anunciou neste domingo (2) o ministro somali da Agricultura.