Cientistas abandonam teste de vacina contra HIV na África do Sul após 129 voluntários infectados

Cientistas vão continuar as pesquisas, apesar do fracasso nos testes da vacina experimental.

As autoridades sanitárias dos Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira (3) a suspensão dos testes de uma vacina experimental contra o HIV que vinha sendo feito na África do Sul. O estudo, que havia obtido bons resultados em sua primeira etapa, se mostrou ineficaz na prevenção da infecção.

"Uma vacina contra o HIV é essencial para pôr fim em uma pandemia mundial, e esperávamos que essa candidata a vacina funcionasse", disse Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergias e Enfermidades Infecciosas (NIAID, na sigla em inglês), que participou no trabalho. "Infelizmente, não foi o que aconteceu".

O estudo, chamado HVTN 702, começou em 2016 com a única candidata a vacina que havia demostrado representar alguma proteção contra o vírus que causa aids em um teste anterior, realizado na Tailândia em 2009. O experimento incluía 5.400 voluntários soronegativos em 14 locais da África do Sul, homens e mulheres sexualmente ativos com idades entre 18 e 35 anos.

Voluntários recebiam vacina aleatoriamente

Os participantes recebiam, aleatoriamente, durante 18 meses, o regime de vacina ou injeções de placebo. A fim de garantir a segurança os voluntários, também foi proporcionado acesso a profiláticos, incluindo a profilaxia pré-exposição (PPrE), um fármaco antirretroviral que, administrado diariamente, demonstrou ser altamente efetivo para prevenir a infecção por HIV.

Entre aqueles que receberam a vacina, 129 infecções por HIV foram registradas. Já entre os que receberam placebo foram confirmadas 123 infecções por HIV, razão pela qual o teste foi suspenso.

África do Sul tem índices de HIV mais altos do mundo

A África do Sul possui uma das taxas de contaminação por HIV mais elevadas do mundo. Segundo o programa da Unaids, mais de 20% da população adulta entre 15 e 49 anos é soropositiva no país. Pelo menos 240 mil pessoas foram infectadas pelos vírus em 2018, data das últimas estatísticas anuais oficiais.

"Embora este seja um revés significativo para este campo [de pesquisa], devemos continuar a busca de uma vacina preventiva", disse Linda-Gail Bekker, diretora de protocolo do teste e ex-presidente da Sociedade Internacional de Aids.

Atualmente existem outros testes de vacina em curso. Um está sendo feito na África subsaariana e na África do Sul; outro em vários países da América e da Europa.

(Com informações da AFP)

