Quênia

Crianças morrem pisoteadas em tumulto no Quênia

Pais e professores em frente à escola onde ocorreu o incidente que matou 13 crianças no Quênia. Em 03 de fevereiro de 2020. REUTERS

Texto por: RFI

As causas da confusão ainda são desconhecidas. Treze crianças morreram durante um tumulto, nessa segunda-feira (3), dentro de uma escola primária de Kakamega, cidade localizada no oeste do Quênia.