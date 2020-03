cabo verde/cocaina

Começa em Cabo Verde julgamento da tripulação brasileira de navio pesqueiro apreendido com cocaína

O caso fez disparar o número de apreensões de cocaína em Cabo Verde. RFI/Odair Santos

Texto por: RFI

Começou nesta segunda-feira (9) em Cabo Verde o julgamento do comandante e dos três membros da tripulação do navio pesqueiro brasileiro “Perpétuo Socorro de Abaete II”, apreendido em agosto de 2019 com 2,2 toneladas de cocaína a bordo. De acordo com o comandante do navio, que negou ter conhecimento de que transportava a droga, o barco tinha como destino a Guiné Bissau.