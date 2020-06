Pastores angolanos rompem com direção brasileira da Igreja Universal, acusada de racismo e desvio de dinheiro

Igreja Universal do Reino de Deus em Angola © IURD

Texto por: Lígia ANJOS

Em um movimento sem precedentes, bispos e pastores angolanos da Igreja Universal do Reino de Deus anunciaram nesta terça-feira (23) uma ruptura com a liderança brasileira da instituição devido a "muitos crimes", entre eles, racismo e desvio de dinheiro. Os religiosos angolanos invadiram dezenas de templos na capital Luanda e em outras cidades do país e divulgaram um manifesto contra a direção da instituição no Brasil.