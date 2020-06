Após rebelião de pastores, polícia reforça proteção da Igreja Universal em Angola

Na segunda-feira, um grupo de religiosos de Angola tomou o controle de 35 templos em Luanda e cerca de 50 outras filiais da instituição em outras províncias do país, como Cabinda e Cunene. © Captura de tela

Texto por: RFI

A polícia de Angola reforçou a proteção dos templos da Igreja Universal do Reino de Deus no país, depois que um grupo de pastores angolanos se rebelou contra a instituição, com sede no Brasil. Os religiosos acusam a igreja fundada pelo bispo Edir Macedo de desvio de dinheiro e racismo.