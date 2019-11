Peru

Sob aplausos de simpatizantes, Keiko Fujimori deixa a prisão no Peru

Keiko Fujimori e o marido, Mark Vito Villanella, na saída da prisão Chorillos, na noite de sexta-feira (29). REUTERS/Guadalupe Pardo

Texto por: RFI

Após decisão do Tribunal Constitucional do Peru, Keiko Fujimori deixou a prisão na noite de sexta-feira (29). O marido e simpatizantes aguardavam sua libertação com impaciência.