EUA

Comissão valida acusações contra Trump e dá sinal verde para voto do impeachment

"As pesquisas estão nas nuvens", ironizou Trump, indicando que o processo pode beneficiá-lo politicamente. REUTERS/Jonathan Ernst

Texto por: RFI

A ata de acusação de Donald Trump foi aprovada nesta sexta-feira (13) por uma comissão de maioria democrata do Congresso norte-americano, superando uma etapa decisiva antes de uma votação histórica no processo de impeachment do presidente dos Estados Unidos. No entanto, a maioria republicana do Senado torna praticamente impossível uma destituição do chefe da Casa Branca.