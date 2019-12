Trump mudou cenário

Cuba vive desesperança, cinco anos após restabelecer relações diplomáticas com EUA

Com novas sanções norte-americanos, cubanos vivem dificuldades de abastecimento REUTERS/Alexandre Meneghini

Texto por: RFI

O dia 17 de dezembro de 2014 era uma data histórica com o anúncio do presidente norte-americano Barack Obama do restabelecimento de relações diplomáticas entre Havana e Washington. Cinco anos mais tarde, o presidente Donald Trump colocou fim nas esperanças de aproximação entre os dois países.