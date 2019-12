Trump acusa Nancy Pelosi de ‘minar democracia’, às vésperas de formalização de impeachment

Um dia antes de que a Câmara dos representes formalize o processo de impeachment contra o presidente norte-americano, Donald Trump publicou uma carta em qua acusa Nancy Pelosi, presidente da Câmara, de "minar a democracia" do país com o processo contra ele.

Na carta de seis páginas e tom raivoso, Trump disse à Pelosi que "a história a julgará duramente" e chamou o impeachment de cruzada de um partido.

Controlada pelos democratas, a Câmara deve formalizar a acusação de abuso de poder e obstrução do Congresso contra Trump nesta quarta-feira (18).

Trump citou no texto um famoso erro judicial do século 17, e afirmou que teve menos direitos do que "aqueles acusados nos julgamentos das Bruxas de Salem" de se defender no processo.

Em declarações a jornalistas na Casa Branca, o presidente norte-americano voltou a rejeitar as acusações. "É uma farsa total."

Ao ser questionado se tem alguma responsabilidade nesta crise, limitou-se a responder que "nenhuma". Na carta, Trump acusa Pelosi de ser culpada.

"É você que interfere nas eleições dos Estados Unidos. É você que mina a democracia americana. É você que obstrui a Justiça. É você que traz dor e sofrimento para nossa república, para seu benefício próprio - pessoal, político e partidário", escreveu.

“Isso não é nada mais do que um golpe de Estado ilegal e partidário", insistiu Trump.

(Com informações da AFP)