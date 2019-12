"Quero um julgamento imediato!": Trump pressiona Senado para tentar se livrar rapidamente de impeachment

O presidente americano, Donald Trump, tem pressa que o processo de impeachment passe rapidamente pelo Senado dos Estados Unidos, dominado por republicanos. "Quero um julgamento imediato!", tuitou o magnata na quinta-feira (19), um dia depois da votação na Câmara de Representantes, que fez dele o terceiro chefe de Estado na história do país a enfrentar uma possível destituição.

Trump dedicou boa parte de seu dia a atacar os democratas no Twitter e descreditar a decisão tomada pela Câmara de Representantes na quarta-feira (18) a favor do impeachment. "Perseguição presidencial!", escreveu em letras garrafais em uma das mensagens.

Em outra publicação, o republicano alega que a aprovação da destituição pela oposição foi feita com base em "zero provas" e "sem advogados, sem testemunhas, sem nada". "Os democratas foram incapazes de conseguir um único voto dos republicanos em sua farsa de impeachment. Os republicanos nunca estiveram tão unidos!", martelou.

Trump teme que processo desgaste sua imagem

O presidente americano tem interesse que o processo seja votado o mais rápido possível pelos senadores, de forma a poder continuar sua campanha eleitoral. No Senado, são necessários pelo menos 67 votos para tirar Trump do cargo. É pouco provável que isso aconteça, já que os republicanos são maioria na Casa, com 53 das 100 cadeiras.

A apreensão do magnata não é sobre essa votação em si, mas sobre sua campanha eleitoral. Trump vai tentar a reeleição em 2020 e, embora algumas pesquisas já o apontem como vencedor em alguns estados americanos, o presidente teme que sua popularidade seja abalada.

"Abuso de poder" e "obstrução ao Congresso": as duas bases para a aprovação do processo de destituição pela Câmara de Representantes, na quarta-feira, dizem respeito a negociações de Trump com o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, em julho deste ano. A conversa que tiveram por telefone foi interpretada como uma prova de que o presidente americano estava condicionando uma ajuda militar de cerca de US$ 400 milhões à Ucrânia e uma visita de Zelenski à Casa Branca à abertura de uma investigação de corrupção sobre Hunter Biden. Ele é filho de Joe Biden, vice-presidente de Barack Obama e o pré-candidato democrata mais provável de concorrer à Casa Branca em 2020.

No período em que Biden "pai" estava encarregado das relações entre os Estados Unidos e a Ucrânia, Hunter ocupou um cargo na diretoria da Burisma, empresa ucraniana de energia envolvida em casos de corrupção. No entanto, nenhuma irregularidade foi encontrada até hoje nas atividades exercidas por Biden “filho”.

Na primeira pesquisa de opinião realizada após a votação democrata, pelo Instituto Ipsos, na quinta-feira, 42% dos americanos se dizem favoráveis ao impeachment de Trump, após o julgamento no Senado. Além disso, 53% acreditam que ele cometeu abuso de poder e 51% pensam que ele atrapalhou as investigações sobre o caso no Congresso, realizadas nos últimos três meses. A Casa Branca sempre se negou a cooperar com a Câmara baixa, classificando-a de "inconstitucional" e chegou a proibir que vários de seus assessores testemunhassem nas audiências.

O mesmo levantamento do Instituto Ipsos também aponta que 44% dos entrevistados aprovam o gerenciamento do processo de impeachment pela Câmara dos Representantes, enquanto 41% são contra. A pesquisa aponta também que 20% deixaram de apoiar Trump após a formalização das duas acusações contra ele, ao contrário de outros 26%, que se dizem mais confiantes.

Sexto debate democrata

Os democratas também tentam tirar proveito do momento delicado que vive o presidente americano. No sexto debate realizado entre os pré-candidatos na noite de quinta-feira, eles deixaram claro sua união contra Trump.

"Precisamos restaurar a integridade da presidência", afirmou o líder nas pesquisas entre os progressistas, o ex-vice-presidente Joe Biden. Para ele, o chefe de Estado atual não está à altura do cargo.

Segundo o site Real Clear Politics, Biden mantém a liderança da corrida entre os democratas, com 27,9%, seguido pelo senador Bernie Sanders (19,7%) e pela senadora Elizabeth Warren (15%). Sanders, aliás, também martelou críticas contra o governo Trump, classificando-o como "o mais corrupto da história moderna do país" e afirmando que o presidente depreza as famílias da classe trabalhadora.

O debate ocorre 45 dias antes do início das primárias democratas, em 3 de fevereiro, em Iowa, quando começa um longo processo de votação por estados que só terminará em meados de 2020 com a Convenção do Partido Democrata. Em Iowa, o moderado Pete Buttigieg sai na frente com 22,5%, seguido de Sanders (19,3%) e de Biden (18%). No estado seguinte a votar, New Hampshire, a tendência se inverte, e Sanders é o favorito, com 19%. Atrás dele, chegam Buttigieg (17,7%) e Biden (14%).

A principal vantagem de Biden, de 77 anos, é sua experiência e sua promessa de que, se for eleito, o país voltará à normalidade, deixando para trás a polarização da era Trump. Com esse discurso, ele parece manter o apoio dos trabalhadores e da comunidade afro-americana. No Twitter, antes do debate, O ex-vice de Obama disse que espera "discutir como fortalecer os sindicatos e como construir uma classe média inclusiva".