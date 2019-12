Trump ataca revista evangélica que o criticou

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou nesta sexta-feira (20) uma importante publicação cristã evangélica que o chamou de "moralmente perdido e confuso" e defendeu o seu impeachment.

Publicidade Leia mais

Uma das principais revistas evangélicas dos EUA, Christianity Today, disse na quinta-feira (19) que o presidente Donald Trump deveria ser afastado do cargo. Em um editorial, a publicação esclareceu que geralmente fica longe da política. "Mas às vezes sentimos que precisamos esclarecer nossas opiniões sobre assuntos políticos", publica.

"Os fatos neste caso são inequívocos", escreve Christianity Today. "O presidente dos Estados Unidos tentou usar seu poder político para forçar um líder estrangeiro a perseguir e desacreditar" um de seus oponentes políticos [Joe Biden).

"Não é apenas uma violação da Constituição; o mais sério é que é profundamente imoral", segundo a revista.

Popularidade

Trump goza de sólida popularidade entre evangélicos cristãos brancos. Mas de acordo com uma pesquisa da Fox News em outubro, sua classificação passou de 81% nas eleições de 2016 para quase 70% hoje.

O presidente "reconheceu ações imorais nos negócios e em seu relacionamento com as mulheres, das quais se orgulha", disse o editorial.

"Somente o seu feed no Twitter, com sua série usual de distorções, mentiras e calúnias, é um exemplo quase perfeito de um ser humano moralmente perdido e confuso", completa.

Para a Christianity Today, as audiências no Congresso que levaram à acusação de Trump pela Câmara dos Deputados na quarta-feira "destacaram as falhas morais do presidente na frente de todo mundo".

"Os apoiadores evangélicos de Trump apontam para suas nomeações na Suprema Corte, sua defesa da liberdade religiosa e seu gerenciamento da economia, entre outras coisas, como muitas explorações para justificar seu apoio ao presidente".

"Acreditamos que as audiências deixaram absolutamente claro que o presidente Trump abusou de sua autoridade para obter ganhos pessoais e traiu seu juramento constitucional".

"Acreditamos que ele deve ser removido; não é uma questão de lealdade partidária, mas de lealdade ao Criador dos Dez Mandamentos", disse a revista.

“Extrema esquerda”

Trump, em uma série de tuítes, acusou a revista Christianity Today de ser "de extrema esquerda" e afirmou que ele era o melhor aliado da Casa Branca que os evangélicos já tiveram. "Nenhum presidente fez mais pela comunidade evangélica, e nem chegou perto", disse Trump.

Ele disse que a Christianity Today "prefere ter um não-crente da esquerda radical, que quer levar sua religião e suas armas, do que Donald Trump como seu presidente".

A Christianity Today foi fundada por Billy Graham, um proeminente evangelista cristão que morreu no ano passado, mas a família Graham não está mais associada à publicação.

Franklin Graham, filho de Billy Graham, também é um influente líder evangélico cristão e um firme defensor de Trump e denunciou a Christianity Today nesta sexta-feira.

"Sim, meu pai, Billy Graham, fundou a revista, mas não, ele não concordaria com a opinião deles", disse Graham em um post no Facebook. "De fato, ele ficaria muito decepcionado”, completou.

"Meu pai conhecia Donald Trump, ele acreditava em Donald Trump e votou em Donald Trump", disse Graham.

"Para o cristianismo hoje estar do lado do Partido Democrata em um ataque totalmente partidário ao presidente dos Estados Unidos é impensável", disse Graham. "É óbvio que a Christianity Today se mudou para a esquerda e representa a ala liberal elitista do evangelismo".



Outro líder evangélico de destaque, Jerry Falwell Jr, publicou uma série de tuítes em apoio ao presidente republicano.

Mark Galli, editor-chefe da Christianity Today, que tem uma circulação de cerca de 130.000 exemplares, rejeitou a afirmação de Trump de que a revista tenha se tornado "de extrema esquerda".

"Nós nos consideramos, e a maioria das pessoas nos considera, uma bela revista centrista no mundo evangélico", disse ele à CNN.