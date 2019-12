Menos de US$10

Embaixador mexicano renuncia a cargo após ser flagrado roubando livro na Argentina

Livraria El Ateneo Grand Splendid, em Buenos Aires, onde o ex-embaixador mexicano foi acusado de furtar um livro Divulgaçõ Gobierno de Buenos Aires

Texto por: RFI

O embaixador do México na Argentina renunciou a seu cargo após ser acusado de roubar um livro na famosa livraria El Ateneo, de Buenos Aires. As imagens do furto foram divulgadas neste mês.