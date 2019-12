Legionários de Cristo

México: ao menos 175 menores foram abusados sexualmente por 33 padres católicos

O fundador dos Legionários de Cristo, o padre Marcial Maciel, teria abusado sexualmente de 60 menores de idade WWW.LEGIONARIESOFCHRIST.ORG / AFP FILES / AFP

Texto por: RFI

Ao menos 175 menores de idade foram vítimas de abusos sexuais cometidos por 33 religiosos dos Legionários de Cristo no México, de acordo com um relatório interno da congregação católica divulgado no sábado (21).