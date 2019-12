Narcotráfico

Nova rota de tráfico, Uruguai apreende 4 toneladas de cocaína em Montevidéu

Uruguai tornou-se uma nova rota de narcotráfico para os continentes europeu e africano. Flickr/ Creative Commons

Texto por: RFI

As autoridades uruguaias apreenderam um carregamento com mais de 4 toneladas de cocaína no porto de Montevidéu nesta sexta-feira (27). A polícia, que ainda não terminou de calcular a quantidade de droga encontrada, já chama esta de “a maior apreensão de drogas na história do país”.