Confusão diplomática pode agravar tensão entre Bolívia e México

Polícia boliviana na entrada principal da Rinconada, bairro onde fica a residência da embaixadora amercina em La Paz, em 27 de dezembro de 2019. Jorge Bernal / AFP

Texto por: RFI

Espanha, Bolívia e México estão envolvidos em confusão diplomática, após visita de funcionários espanhóis à embaixada mexicana em La Paz. Segundo o governo boliviano, os diplomatas tinham o objetivo de ajudar na fuga de ministros do ex-presidente Evo Morales, exilados no local. O incidente pode agravar as já tensas relações entre México e Bolívia.