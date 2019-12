Lei de identidade de gênero entra em vigor no Chile

Militantes durante a Parada do Orgulho Gay de Santiago em 2018.

Entrou em vigor no Chile nesta sexta-feira (27) uma nova lei sobre "identidade de gênero", promulgada em 2018 após 5 anos de debate no Congresso. A lei permite que qualquer pessoa mude oficialmente de sexo em sua carteira de identidade, a partir dos 14 anos.

Publicidade Leia mais

Mais de 900 pessoas devem concluir esse processo nos próximos dias. O ministro da Justiça chileno Hernán Larraín saudou esse "marco histórico" para o país, que "reconheceu a situação difícil de muitas pessoas".

"Hoje, eles podem reivindicar o direito de ter a identidade de gênero que sua consciência exige", disse. “Muitas pessoas que sofreram com a falta de progresso, com discriminação, hoje podem se sentir no controle de si mesmas, graças à possibilidade de mudar de sexo e nome nos registros de status civil. "

O ministro explicou que os menores que desejam dar esse passo devem, no entanto, ter o consentimento de seus pais. “Pessoas entre 14 e 18 anos devem passar por um processo legal de Assuntos da Família com seus pais. Antes dos 14 anos, ainda não é possível exercer esse direito. "

Para os mais jovens, o governo fornece "apoio". "O Estado está ciente do fato de que o problema pode existir em meninas e meninos de 6, 8 ou 10 anos, por isso criou apoio para lidar com as dificuldades que possam encontrar, por exemplo, nas escolas, para que, mesmo sem mudança de sexo em seu estado civil, a situação de seus filhos e filhos possa ser levada em consideração. "

Lei incompleta na opinião de ativistas

Quanto às associações, há um sentimento de satisfação, mas também muitas expectativas. "É algo totalmente inovador, uma nova maneira de ver o mundo, uma mudança radical", disse Franco Fuico, coordenador de políticas públicas e legislação da organização Trans Diversity Chile.

“Mas ainda faltam artigos nesta lei, que se aplicam a crianças, adolescentes, meninos e meninas. Que todos possam reivindicar independentemente uma nova identidade, sem esperar pela autorização dos pais. "

Mas Franco Fuico também considera que o Estado deve "compensar os danos sofridos devido à negligência das autoridades, que nunca admitiram que havia um desequilíbrio, uma desigualdade entre as pessoas. "

Facilitar a vida

Noah Lopez, que pretende concluir seu processo de mudança de identidade, está aproveitando sua vitória de hoje. "Isso tornará minha vida muito mais fácil. Terei esse direito à identidade que até agora me foi negado. Não é um presente, é apenas um direito humano que finalmente poderemos acessar graças a essa mudança. Mesmo que nem todo mundo esteja completamente preocupado ainda."

Quando Noah Lopez se diz "muito feliz", é porque acredita que esta luta continuará a melhorar as coisas. "Isso nos ajudará a continuar a luta para concluir a lei, porque muitas coisas ainda estão faltando. As autoridades devem cuidar dos cuidados, nunca dissemos que seria fácil, mas perdemos anos e anos para acessar nossos direitos. Até hoje, o governo jamais tinha nos facilitado as coisas."