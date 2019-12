Cinco pessoas feridas em ataque com faca nos Estados Unidos durante celebração judaica

Vários participantes de uma celebração judaica foram feridos neste sábado (28) em um ataque com faca na residência de um rabino, perto de Nova York, anunciaram as autoridades e uma associação judaica. Um suspeito foi preso.

A informação foi publicada pelo Conselho Judaico Ortodoxo de Assuntos Públicos (OJPAC). No Twitter, a associação evoca uma ligação encerrada na noite de sábado, "relatando um ataque em massa com esfaqueamento na residência de um rabino hassídico", no estado de Nova York.

"Cinco pessoas feridas, todos judeus hassídicos, foram transportados para hospitais locais", disse a OJPAC, acrescentando que duas vítimas estavam em estado grave.

Os eventos ocorreram em Monsey, uma cidade localizada a 50 quilômetros de Nova York e lar de uma grande comunidade judaica.

De acordo com a emissora CBS, um homem armado com uma faca invadiu a casa do rabino, onde os praticantes se reuniam para celebrar o feriado judaico de Hanukkah.

Yossi Gestetner, co-fundador do OJPAC para a região do Vale do Hudson, entrevistado pelo New York Times, informou que uma das vítimas é o filho do rabino. "Foi uma celebração do Hanukkah", um importante feriado judaico, diz Gestetner. “Havia dezenas de pessoas na casa."

O governador do estado, Andrew Cuomo, disse que ficou "horrorizado" com o ato, que ele chamou de "desprezível e covarde". Ele pediu à seção da polícia estadual responsável por crimes de ódio que investigue o caso. O estado "tem tolerância zero ao antissemitismo e o agressor enfrentará a lei com todo o seu rigor", afirmou.