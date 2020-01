Colômbia/ ELN

Quartel é atacado na Colômbia e suspeita recai sobre o ELN

O presidente da Colômbia, Iván Duque, denuncia o ataque a carro-bomba, depois reivindicado pelo ELN, em janeiro de 2019. Courtesy of Colombian Presidency/Handout via REUTERS

Texto por: RFI

Uma base da Força Aérea Colombiana (FAC) foi atacada nesta sexta-feira (10) no nordeste do país por supostos rebeldes do Exército de Libertação Nacional (ELN) com projéteis artesanais lançados remotamente, ferindo uma oficial, segundo as autoridades.