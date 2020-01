Estados Unidos/Impeachment

Câmara envia ao Senado acusações para impeachment de Trump

A votação desta quarta-feira para aprovar as acusações contra Donald Trump foi organizada pela líder democrata na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi. CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Texto por: RFI

A Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou e enviou nesta quarta-feira (15) ao Senado as acusações com o pedido de impeachment do presidente norte-americano, Donald Trump, por abuso de poder e obstrução do Congresso. O julgamento político pelos senadores deve começar no dia 21 de janeiro.