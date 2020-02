Astronauta americana volta à Terra após passar tempo recorde no espaço

Astronauta americana Christina Koch passou quase um ano no espaço. A aterrissagem ocorreu no Cazaquistão, em 6 de fevereiro de 2020.

A cápsula Soyuz, da Nasa, retornou à Terra nesta quinta-feira (6) trazendo a astronauta americana Christina Koch, que bateu o recorde feminino de permanência no espaço. Ela e seus colegas passaram quase um ano a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS).

Além de Koch, o aparelho tinha a bordo o astronauta italiano Luca Parmitano, da Agência Espacial Europeia, e o cosmonauta russo Alexander Skvortsov.

O pouso aconteceu no Cazaquistão, às 9h12 GMT (6h12 de Brasília), após um voo de três horas e meia.

"A aterrissagem ocorreu como previsto e a tripulação passa bem", anunciou o diretor da Agência Espacial Russa (Roskosmos), Dmitri Rogozin, no Twitter.

"Estou emocionada e feliz", disse Koch, sorridente, depois de ser retirada da cápsula.

Parmitano fez um gesto com a mão para mostrar que estava bem. Já Skvortsov comeu uma maçã logo após a aterrissagem, de acordo com um vídeo de divulgação.

Precursora

Christina Koch, de 41 anos, permaneceu a bordo da ISS por 328 dias, um novo recorde, superando a marca anterior da também americana Peggy Whitson, que passou 289 dias no espaço. .

Em outubro de 2019, Koch já havia entrado para a história com a primeira caminhada espacial 100% feminina, ao lado da compatriota Jessica Meir, uma bióloga marinha.

Apesar de ter superado o recorde, Christina Koch afirmou que Peggy Whitson, de 59 anos, e com três missões espaciais no currículo, continua sendo sua "heroína" e "mentora".

Em uma entrevista na terça-feira (4), dois dias antes do retorno à Terra, Koch contou ao canal NBC que o que mais sentirá falta é da "microgravidade". "É muito divertido estar em um lugar onde você pode pular do chão ao teto quando deseja", declarou, sorrindo.

Agora, a astronauta sonha em "inspirar a futura geração de exploradores".

Publicidade no espaço

Christina Koch retornou à Terra pouco depois da exibição, no Super Bowl, de um novo anúncio publicitário da marca de cosméticos Olay que se passa no espaço. Protagonizado pela astronauta da Nasa, Nicole Stott, o anúncio pede para "abrir espaço para as mulheres" e se propõe a ajudar a empresa a arrecadar US$ 500.000 para a organização sem fins lucrativos “Women Who Code”, que incentiva jovens a estudarem tecnologia e ciência.

A primeira mulher a viajar ao espaço foi a cosmonauta soviética Valentina Tereshkova. Seu voo, em 1963, continua sendo a única missão espacial realizada por uma mulher sozinha.

Além dela, desde o início dos lançamentos à ISS, a Rússia enviou apenas homens ao espaço, com exceção de Elena Serova, em 2014.

Atualmente, as duas cosmonautas são deputadas na Duma (Câmara Baixa do Parlamento russo), onde representam o partido governista Rússia Unida.

Tripulação

Ao contrário de Christina Koch, cuja estada na ISS foi prolongada em relação ao prazo inicial, Luca Parmitano e Alexander Skvortsov concluíram missões de seis meses.

Na terça-feira, Parmitano passou o comando da ISS ao cosmonauta Oleg Skrípochka, da Roskomos.

O astronauta italiano, de 43 anos, publicava com frequência fotos da Terra feitas a partir da ISS, que mostravam os incêndios florestais na Austrália e nos Alpes, eventos que descreveu como "uma coluna vertebral que nunca se inclina com o tempo".

Quatro cosmonautas passaram um ano, ou um pouco mais, no espaço durante apenas uma missão. O recorde absoluto, de 437, dias pertence a Valeri Poliakov.

Entre os astronautas da Nasa, o recorde é de Scott Kelly, que passou 340 dias seguidos na ISS, antes de retornar à Terra, em 2016.

