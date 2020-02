Estados Unidos/ Primárias

Após denúncias de interferência russa, Sanders quer consolidar em Nevada sua vantagem nas primárias democratas

O candidato nas primárias do partido democrata americano, Bernie Sanders, em campanha em New Hampshire, em 11 de fevereiro de 2020. REUTERS/Rick Wilking

Texto por: RFI

O estado de Nevada, nos Estados Unidos, celebra neste sábado (22) a terceira etapa do processo de primárias democratas, para definir o candidato que enfrentará o presidente Donald Trump na eleição presidencial de novembro. A votação acontece com a candidatura do favorito Bernie Sanders abalada por denúncias de interferência da Rússia a seu favor.