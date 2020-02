Venezuela/ Dólar

Dolarização da economia deixa de ser tabu na Venezuela

Em Caracas, preços de produtos são expostos em dólares nas lojas, em 12 de dezembro de 2019. Reuters/Manaure Quintero

Texto por: RFI

"A moeda do Império", de acordo com a retórica bolivariana, deixou de ser uma palavra ruim. Com a conivência do regime de Nicolás Maduro, a economia venezuelana foi dolarizada. Essa é uma das medidas de flexibilização que permitem vislumbrar sinais de recuperação. Mas qual é o verdadeiro impacto desse fenômeno?