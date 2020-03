"Direito ao aborto está pendurado por um fio" nos EUA, dizem ativistas no momento em que o assunto é analisado na Suprema Corte

O futuro sobre o direito ao aborto nos Estados Unidos está nas mãos de dois juízes da Suprema Corte, que começaram a analisar o assunto nesta quarta-feira (4) pela primeira vez desde o remanejamento do tribunal feito pelo presidente americano Donald Trump.

Os nove membros da Corte examinam uma lei do estado da Louisiana quase idêntica a um texto do Texas que foi rejeitado, em 2016, quando a mais alta instância jurídica do país o considerou muito restritivo.

"Nada mudou desde então que justificaria uma reviravolta legal", disse Julie Rikelman, diretora do Centro para direitos Reprodutivos, que pediu ao Tribunal que respeite a sua jurisprudência.

Porém, uma mudança importante aconteceu desde 2016: a nomeação pelo presidente americano de dois novos magistrados para a Suprema Corte. Durante sua campanha, Trump conquistou o voto da direita religiosa prometendo escolher apenas oponentes ao aborto para essas posições vitalícias.

Um deles, Brett Kavanaugh, substituiu um juiz que havia se juntado aos quatro progressistas da Corte, havia quatro anos, para barrar a lei do Texas. Na quarta-feira, Kavanaugh foi bastante discreto, apenas questionando a possibilidade de que "a situação seja diferente de um estado para outro".

Em suas observações, Rikelman se dirigiu diretamente a ele, bem como ao Presidente do Tribunal, John Roberts. Esse conservador, que havia votado a favor da lei do Texas, é muito apegado à imagem da instituição e à continuidade das decisões.

Em fevereiro de 2019, Roberts causou surpresa julgando de forma decisiva para bloquear a entrada em vigor da lei do Texas, e os defensores do acesso ao aborto esperam que ele decida novamente em seu favor.

Contudo, desta vez, o presidente da Corte pode estar preparando o terreno para uma decisão diferente da de 2016. Em várias ocasiões, Roberts questionou sobre "as diferenças" entre os dois textos, o que "poderia levar a conclusões diferentes de um Estado para outro. "

O que pode mudar

Se o Tribunal de Justiça anular a decisão de 2016, isso pode significar que também está pronto para reverter o histórico caso Roe versus Wade, de 1973, em que reconheceu o direito de todas as mulheres americanas a fazerem um aborto.

"Isso poderia marcar o começo do fim para Roe", disse Kelley Robinson, uma das líderes da poderosa organização de Planejamento Familiar. Para ela, "o acesso ao aborto está pendurado por um fio" nos Estados Unidos.

Entretanto, os opositores ao aborto que multiplicaram as propostas de leis restritivas no sul e no centro do país, além de religiosos e conservadores, não deixarão de lutar.

"Estamos avançando com esperança em nossos corações e com confiança no Tribunal", disse a presidente da organização “United for Life” (Unidos pela Vida), Catherine Glenn Foster, na véspera da audiência.

Nesta quarta-feira, cada um dos lados reuniu seus apoiadores em frente ao tribunal. Vindo de Cincinnati, Dennis McKirahan, 75, tocou as "trombetas de Deus". "Temos que parar de matar bebês", disse ele.

A poucos metros dali, entre as defensoras do direito de abortar, Liz Borkowki, 42, carregava uma bandeira com as palavras "Respeite as decisões tomadas". "Se o Tribunal mudar de visão, não sei como poderemos manter a confiança nele", afirmou.

Decisão sai em junho

A Suprema Corte deverá proferir sua decisão em junho de 2020, alguns meses antes da eleição presidencial de 3 de novembro.

Atualmente, o governo Trump apoia a Louisiana que, em 2014, adotou uma lei para obrigar os médicos que fazem abortos a obterem uma licença para atuarem em um hospital localizado a menos de 50 quilômetros do local da intervenção. O texto visa a proteger as mulheres em caso de complicações e garantir a continuidade do atendimento.

As complicações são "extremamente raras", alertou a defensora dos direitos das mulheres, Ruth Bader Ginsburg.

Elena Kagan, outra ativista, destacou a dificuldade em obter as autorizações solicitadas. "Alguns hospitais não querem ser associados a médicos que realizam abortos", afirmou.

Na audiência, a Louisiana e o governo de Donald Trump ainda apresentaram outro argumento que pode ter consequências de longo alcance. Seus representantes afirmaram que os médicos tinham seus próprios interesses e não deveriam ser autorizados a tomar medidas legais e que apenas os pacientes deveriam fazê-lo.

O juiz conservador Samuel Alito alertou para um problema de "conflito de interesses".

"Estou muito preocupada" sobre este ponto, explicou antes da audiência a ginecologista Nisha Verma. "Pedir às mulheres que tentam fazer um aborto para irem ao tribunal é simplesmente uma loucura", disse ela.

