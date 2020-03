Queda de braço entre o governo e ruralistas paralisa comércio de grãos e de gado na Argentina

O setor agropecuário argentino está em conflito com o governo. Desde segunda-feira (9), não se comercializa nenhum grão e nem nenhum gado para o abate no país. Pelo terceiro dia consecutivo, ruralistas paralisam nesta quarta-feira (11).

Correspondente da RFI em Buenos Aires

O motivo foi um aumento de 10% no imposto às exportações de soja que passou de 30% a 33%. Esses três pontos, em muitos casos, significam toda a rentabilidade do setor, considerado "a galinha dos ovos de ouro" da Argentina.

A greve inclui a comercialização de grãos e de gado para o abate, mas não inclui o bloqueio de estradas que provocaria desabastecimento. Este terceiro de quatro dias de greve é apenas o primeiro embate de um conflito que promete ser longo porque nenhuma das duas partes dá sinais de ceder. Para o governo, a greve é apenas parcial; para o setor agrário, a adesão é alta.

A gota que entornou o copo foi uma nova elevação do imposto às exportações de soja. O aumento foi de 3 pontos percentuais. No dia 3 de março, passou de 30% a 33% para aqueles produtores que comercializarem mais de mil toneladas por ano.

Em dezembro de 2019, já havia um aumento de 24,7% a 30% para a soja. Em três meses de governo, o presidente Alberto Fernández aumentou 8,3 pontos percentuais. Já o milho e o trigo, tinham passado, em dezembro, de 6,7% a 12%.

A soja é o principal produto que a Argentina exporta hoje para o mundo, uma mina de ouro para um governo em apuros fiscais. E esse aumento acontece num contexto de seca e de coronavírus, que baixaram o valor das matérias primas.

"O aumento de 10% foi decidido no pior dos cenários: seca, queda dos preços internacionais e negociação da dívida do país", contextualizaram as entidades agrárias em nota.

Histórico de uma disputa

Há 12 anos, um conflito agropecuário levou o país a uma disputa que se arrastou por quatro meses, tendo os ruralistas como vencedores. Naquela ocasião, Alberto Fernández era chefe do gabinete da então presidente Cristina Kirchner. Era ele quem negociava com os ruralistas.

Hoje, ele é o presidente e Cristina Kirchner, a vice. Mas, assim como ela em março de 2008, este conflito também começa com três meses de mandato e pode iniciar um processo de desgaste, a exemplo do passado.

Naquela ocasião, o governo queria aumentar o imposto a 35%. Agora, foi a 33%. Há 12 anos, a soja valia US$ 500 a tonelada; agora vale menos da metade, US$ 220. A rentabilidade é ainda pior atualmente.

Os analistas políticos apontam aquele conflito de 2008 como o ponto de inflexão que polarizou a sociedade argentina entre prós e contra o governo de Cristina Kirchner.

Três pontos percentuais

Como o governo precisa aumentar a arrecadação e não tem planos de reformas estruturais, aumenta o imposto agora sobre os setores que mais geram dólares para o país.

A Argentina é o único país em todo continente americano em aplicar esse tributo que também não existe na Europa. Segundo um relatório do Banco Mundial, que publicou o nível de "direitos de exportações" aplicado por alguns países no mundo, com 33% de imposto, a Argentina passa a ser o terceiro país que mais aplica esse imposto no mundo: só perde para as Ilhas Salomão e para a Rússia. Se mantivesse os anteriores 30% perderia também para o Cazaquistão e para a Costa do Marfim.

Três pontos percentuais parecem pouco, mas, em muitos casos, é toda a rentabilidade do setor. Segundo uma análise da entidade Confederações Rurais Argentinas, em média, entre vários impostos, o Estado argentino fica com 77% do lucro gerado pelo setor agropecuário exportador. Os 23% restantes são usados pelos produtores para pagarem os custos de produção.

A Bolsa de Cereais da Província de Córdoba fez cálculos sobre essa segunda província mais rica do país, depois de Buenos Aires. A rentabilidade do produtor com os 30% era de 3,5% em média. Agora, com esse aumento, cai para 0,5%, anulando o lucro.

Estratégia do governo Fernández

Quatro grande entidades reúnem os produtores agropecuários na Argentina (Confederações Rurais Argentinas, Sociedade Rural Argentina, Coninagro e Federação Agrária Argentina), mas a greve foi aderida por três. A Federação Agrária deu liberdade de adesão para cada produtor.

Ao contrário de 2008, o governo procurou segmentar os produtores entre pequenos, médios e grandes. E aliviou a situação dos pequenos. Reduziu o imposto para outros 22 produções (girassol, farinha de trigo, carne suína, etc) e ofereceu uma compensação para 42 mil produtores que representam 74% do total de produtores, mas apenas 23% de toda a colheita anual.

Muitos produtores não acreditam nas medidas porque se lembram do que aconteceu no passado. O governo anunciou compensações, mas não as publicou do Diário Oficial.

A disputa tende a ser ganha por quem conseguir sensibilizar a opinião pública, uma espécie de árbitro imaginário. O governo tenta não atacar os ruralistas para não perder a razão perante a sociedade e os ruralistas tentam não provocar desabastecimento nem aumento de preços para não perder apoio social.

Por isso, o presidente Alberto Fernández disse, nas últimas horas, que "a população vai entender o governo" e que "os grevistas são dirigentes opositores disfarçados de produtores rurais", numa "greve incompreensível".

