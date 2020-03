Sanders se mantém no páreo dos democratas pela Casa Branca, apesar de vantagem de Biden

O senador de esquerda Bernie Sanders afastou nesta quarta-feira (11) as dúvidas sobre sua permanência na disputa das primárias pela indicação presidencial democrata, apesar dos resultados das primárias, que apontam uma vantagem para Joe Biden. Ele afirmou que participará do próximo debate e garantiu que "fará todo o possível para derrotar Donald Trump" em novembro.

"No domingo, espero ansioso pelo debate no Arizona com meu amigo Joe Biden", disse Sander, depois que o ex-vice-presidente ampliou sua liderança nas primárias após uma série de votações. "Donald Trump deve ser derrotado e farei o possível para que isso aconteça", acrescentou o senador, que criticou em discurso o "cruel" sistema migratório e defendeu a alta do salário mínimo e uma reforma do sistema de saúde.

Os democratas anunciaram que o debate previsto para domingo (15) acontecerá sem a presença do público. A decisão foi tomada como medida de precaução diante da epidemia de coronavírus.

Biden consolida sua vantagem

Na terça (10), Joe Biden consolidou sua vantagem na campanha para garantir a indicação do Partido Democrata à candidatura presidencial com uma vitória crucial em Michigan, depois da qual estendeu a mão a seu rival, afirmando que juntos podem derrotar Trump. Em uma noite na qual seis estados votaram, o ex-vice-presidente triunfou em Mississippi, Missouri, em Idaho e no bastião-chave de Michigan, ampliando a vantagem sobre o adversário.

Michigan é considerado um "swing state" (estado pendular, ou independente, aquele sem um perfil eleitoral definido), que votou em Trump em 2016 e onde Sanders superou Hillary Clinton nas primárias democratas daquele ano. O estado tinha mais de um terço dos 352 delegados que estavam em disputa na terça-feira.

“Quero agradecer a Bernie Sanders e a seus partidários por sua energia infatigável e sua paixão. Temos o mesmo objetivo e juntos vamos vencer Donald Trump", disse Biden na Filadélfia.

Joe Biden busca obter uma vantagem decisiva que o aproxime do número mínimo de 1.991 delegados necessários para obter a indicação em julho, depois dos grandes resultados conquistados nas votações da "Superterça" na semana passada. Nessa etapa, ele venceu em 10 dos 14 estados em disputa, consolidando a posição de favorito.

Nos últimos 10 dias, as primárias registraram uma mudança impressionante, desde que a vitória expressiva de Biden na Carolina do Sul reverteu a série de vitórias de Sanders, que ficou em segundo lugar em Iowa e triunfou em New Hampshire e Nevada, os primeiros estados a organizar a disputa interna.

Republicanos esnobam primárias democratas

Trump, que organiza grandes comícios com frequência, não anunciou mudanças em sua agenda.

As equipes do chefe de Estado minimizaram os resultados de terça-feira do lado dos adversários: "Nunca importou quem será o candidato democrata. São duas faces da mesma moeda", afirmou o diretor de campanha do presidente republicano, Brad Parscale, considerando que os dois buscam impor uma "agenda socialista" no governo.

(Com informações da AFP)

