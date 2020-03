Deputados canadenses adotam novo acordo comercial norte-americano

A câmara baixa do Parlamento em Ottawa aprovou nesta sexta-feira (13) o novo acordo comercial entre os Estados Unidos, México e Canadá (AEUMC), pouco antes de suspender seus trabalhos, até 20 de abril, devido à pandemia de coronavírus.

Publicidade Leia mais

O texto ainda precisa ser aprovado no Senado canadense para que o tratado trilateral possa ser adotado, explicou o líder liberal da Câmara dos Comuns, Pablo Rodriguez.

O documento ainda deverá ser assinado pela Governadora-Geral Julie Payette, representante da rainha Elizabeth II, chefe de Estado do Canadá. O país será o último signatário a ratificar o acordo.

O novo tratado comercial foi ratificado pelo México em 10 de dezembro de 2019 e promulgado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em 29 de janeiro último.

Longa negociação

O AEUMC (chamado ACEUM no Canadá) abrange um bloco de quase 500 milhões de pessoas. Trata-se de uma versão modernizada do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (North American Free Trade Agreement, em inglês) concluído em 1994para substituir o Nafta, firmado no início dos anos 1990 pelos três maiores países da América do Norte com o objetivo de criar uma área de livre comércio para fortalecer as relações e retirar entraves econômicos entre eles.

Mas a primeira versão do AEUMC foi muito criticada por Trump. Na avaliação do presidente conservador, o tratado seria responsável pela destruição de muitos empregos, especialmente no setor automotivo americano, devido à terceirização maciça da produção no México, onde a mão-de-obra é mais barata.

Com o argumento de que era o "pior acordo comercial da história" dos Estados Unidos, Trump impôs a renegociação do texto aos seus parceiros, em agosto de 2017.

Depois de uma longa maratona de negociações, o AEUMC foi assinado pelos três países envolvidos, no fim de novembro de 2018, em negociações paralelas à cúpula do G20, em Buenos Aires, na Argentina.

Porém, parlamentares democratas americanos, majoritários na Câmara dos Deputados, apresentaram várias emendas ao texto, exigindo mais garantias por parte do México sobre a sua reforma social do trabalho. O aval da Câmara dos Deputados foi concedido, finalmente, em 19 de dezembro de 2019.

Bons resultados

Segundo observadores internacionais, o Tratado de Livre Comércio da América do Norte assinado em 1994 certamente destruiu empregos nos Estados Unidos, mas também proporcionou a criação de uma vasta área comercial sem tarifas alfandegárias, facilitando a troca de bens, de serviços e de pessoas.

Estudos demonstraram que, de maneira geral, o acordo não só contribuiu para o crescimento econômico, mas também para elevar o padrão de vida da população dos três países membros.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro